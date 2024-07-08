Проте є учасники, які провалили цьогорічне тестування і не набрали порогові бали з усіх чотирьох предметів. Відповідно вони не можуть взяти участь у вступній кампанії до ЗВО цьогоріч.

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Куди вступити без результатів НМТ

Подати для вступу можна не лише результати мультитесту за цей рік, але й за 2023 та 2022, а також результати ЗНО 2021 року. Однак вступити можна не лише у ЗВО, зокрема, якщо не склав НМТ.

Вступ до коледжів

Без результатів НМТ можна вступити до коледжів. За три роки (переважно 2 роки 10 місяців) можна здобути освітній ступінь "фаховий молодший бакалавр", отримавши фах, обраний при вступі. Опісля можна вступити до вишу на скорочений термін навчання.

Для вступу до коледжу треба скласти творчий конкурс (на визначені спеціальності) або пройти індивідуальну співбесіду в закладі освіти. У деяких коледжах це може бути усний іспит, у деяких – тестування з визначених предметів тощо.

Вступники, які планують навчатись виключно на контракті, можуть вступити лише за результатами розгляду мотиваційного листа.

Подати заяви про вступ до коледжів абітурієнти можуть з 5 до 22 липня.

Також можливий додатковий набір на контракт за умови зарахування не пізніше, ніж 31 жовтня.

Вступ до профтехів

Також без результатів НМТ можна вступити до закладів професійно-технічної освіти та за рік-півтора здобути першу професію.

Для конкурсного відбору, етапи якого кожний профтех визначає самостійно, зазвичай використовують шкільне свідоцтво про освіту (атестат). Рейтинг вступників формують за результатами середнього балу документа.

Gap year

Gap year чи Post Graduate year – це "вільний" рік між випуском зі школи та вступом до вишу. Ця практика популярна у Європі та США. Цей рік використовують як перерву між переходом від одного типу навчання до іншого. У цей час вступник може подумати і визначити, чим хоче займатися у житті. За цей рік випускник може подорожувати, займатися вивченням нового або волонтерством тощо.

Існують і спеціальні програми для проведення gap year. Вони зазвичай тривають від семестру до року і дають можливість учаснику поїхати на навчання за кордон.