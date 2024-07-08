Щоб узяти участь у творчому конкурсі, абітурієнти повинні зареєструватись на них за допомогою електронного кабінету. Для вступу на бюджет чи контракт це можна зробити до 10 липня, для вступу винятково на контракт – до 25 липня.

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Стартували творчі конкурси у вишах для вступників на бакалаврат

Вступні випробування у формі творчого конкурсу у вишах для вступників на бюджет триватимуть у декілька потоків до 19 липня включно.

Для вступників на контракт – до 31 липня.

Програми творчих конкурсів обов'язково мають опублікувати на сайтах вишів. У програмах мають бути вказані критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

За результатами творчого конкурсу вступнику виставлять оцінку за шкалою 100 – 200 балів (з кроком в один бал) або ухвалять рішення про негативну оцінку досягнень вступника ("незадовільно").

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Оцінювання й оприлюднення результатів творчого конкурсу має відбутися не пізніше наступного дня за днем його проведення.

Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на місця державного та регіонального замовлення, включно з інформацією про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюють шляхом розміщення відповідних відомостей на сайтах ЗВО та вносять до ЄДЕБО з відповідним відображенням у відповідних спеціальностях та закладах освіти на сайті Вступ.ОСВІТА.UA.

Раніше ми інформували про те, що в Україні стартувала вступна кампанія на бакалаврат. Що мають знати абітурієнти, читайте за посиланням.