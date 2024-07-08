Чтобы принять участие в творческом конкурсе, абитуриенты должны зарегистрироваться на них с помощью электронного кабинета. Для поступления на бюджет или контракт это можно сделать до 10 июля, для поступления исключительно на контракт – до 25 июля.

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Стартовали творческие конкурсы в вузах для поступающих на бакалавриат

Вступительные испытания в форме творческого конкурса в вузах для поступающих на бюджет продлятся в несколько потоков до 19 июля включительно.

Для поступающих на контракт – до 31 июля.

Программы творческих конкурсов обязательно должны опубликовать на сайтах вузов. В программах должны быть указаны критерии оценивания, структура оценки и порядок оценивания подготовленности поступающих.

По результатам творческого конкурса абитуриенту выставят оценку по шкале 100 – 200 баллов (с шагом в один балл) или примут решение о негативной оценке достижений поступающего ("неудовлетворительно").

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Оценивание и обнародование результатов творческого конкурса должно состояться не позднее следующего дня за днем его проведения.

Официальное объявление результатов творческих конкурсов на места государственного и регионального заказа, включая информацию о достижении минимального проходного балла, осуществляют путем размещения соответствующих сведений на сайтах ЗВО и вносят в ЕГЭБО с соответствующим отражением в соответствующих специальностях и учебных заведениях на сайте Вступ.ОСВИТА.UA.

Ранее мы информировали о том, что в Украине стартовала вступительная кампания на бакалавриат. Что должны знать абитуриенты, читайте по ссылке.