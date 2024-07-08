Соответствующую информацию разместили в кабинетах участников вступительных испытаний. Также передали в ЕГЭБО.

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Где найти результаты вступительного испытания

Во вкладке "Результаты" также доступна опция формирования экзаменационной карточки, необходимой для поступления в вузы Украины.

В УЦОКО напоминают: поступающим на бакалавриат на основе НРК5, желающих продолжить обучение по специальностям отраслей знаний "Управление и администрирование", "Аграрные науки и продовольствие", "Публичное управление и администрирование", специальностей "Менеджмент социокультурной деятельности", "Экономика", в этом году предоставят возможность по желанию пройти единое профессиональное вступительное испытание.

Желание сдавать БЕФВВ по экономике и управлению изъявил 31 человек, а пройти тестирование по аграрным наукам желающих не было совсем. Несмотря на такие скромные показатели, для зарегистрированных участников были созданы все условия для реализации права на поступление. Этим правом воспользовались только 16 зарегистрированных участников,

– сообщили в Центре.

Ранее мы информировали о том, какие минимальные баллы надо набрать за тестирование, чтобы поступить на бюджет в вуз в этом году. Об этом читайте по ссылке.