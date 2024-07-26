Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що прізвища абітурієнтів, місцем реєстрації яких є ТОТ або які переселилися з ТОТ після 24 лютого 2022 року, шифрують у всіх інформаційних системах, які використовують для обробки вступних документів.

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Чому прізвища вступників з ТОТ шифрують

За словами Лубінця, таке шифрування забезпечує додатковий рівень безпеки і допомагає уникнути можливих ризиків.

Дешифрувати таку інформацію неможливо, тому представники окупаційної влади не зможуть ідентифікувати, що це за особа. Тож абітурієнти з ТОТ можуть бути спокійними в процесі вступу до закладів вищої освіти України,

– наголосив він.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Він порадив у разі виникнення проблем зі вступом звертатися до Офісу омбудсмена за номерами: 0 800 501 720, 044 299 74 08, або на e-mail: hotline@ombudsman.gov.ua.

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Як вступають на магістратуру абітурієнти з ТОТ