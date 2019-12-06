Вступительная кампания 2020: представители Минобразования поедут по регионам – даты

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Вступительная кампания в 2020 году будет отличаться от нынешней / Element5 Digital

Представители министерства образования проведут серию региональных совещаний-семинаров, на которых будут объяснять тонкости вступительной кампании 2020. Семинары проведут еще до конца 2019 года.

На встречах можно будет задать собственные вопросы, пишет пресс-служба МОН.

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Совещания проведут с 9 по 17 декабря в 6 городах Украины.

В каких городах пройдут семинары

  • Киев – 9 декабря (для города Киева, Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Винницкой областей)
  • Днепр – 10 декабря (для Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Донецкой (юг) областей)
  • Полтава – 12 декабря (для Харьковской, Сумской, Полтавской, Луганской, Донецкой (север) областей)
  • Черновцы – 12 декабря (для Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой областей)
  • Одесса – 16 декабря (для Одесской, Николаевской, Херсонской областей)
  • Львов – 17 декабря (для Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Волынской, Ровенской областей).

С приказом и подробным графиком можно ознакомиться здесь.

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Высшее образование Учеба Министерство образования Украины
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