Зеленский хочет позволить студентам менять профессию во время учебы: видео

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что образование должно развиваться быстрее. Зеленский считает, что студенты должны получить право менять профессию еще во время обучения.

О своем видении президент рассказал во время участия во Всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной".

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Владимир Зеленский объяснил, что обучение в университете длится долго, а за это время востребованность профессий на рынке труда сильно меняется.

Мы сейчас спорим с министром образования, потому что она готовит очень большую программу. Нам кажется, что в целом обучение в школе и вузе должно быть быстрым, переменным, и чтобы мы могли менять профессию во время обучения,

– рассказал Владимир Зеленский.

Также, Владимир Зеленский отметил, что в школьном образовании учащиеся должны получить больше свободы в выборе предметов.

Когда я пошел в президенты, у меня был внутренний вопрос (относительно образования), и потом мы создали новое правительство. У меня было ощущение, что людям в школе надо быть либеральными. У меня было ощущение, что образование должно быть либеральным, что ты можешь выбирать предметы сам,

– добавил президент Украины.

Интересная статистика: Сколько украинцев не работают по специальности: поразительные цифры

Сколько украинцев работает не по образованию?

Около 55% украинцев не смогли или не захотели себя реализовать в профессии, по которой они получили образование. Большинство из них рассказали, что просто не смогли найти работу по специальности.

Владимир Зеленский на форуме "Украина растет вместе со мной" – смотрите видео: