Сколько украинцев не работают по специальности: потрясающие цифры

Дать высшее образование – такую обязанность чувствует перед детьми большинство родителей. Подготовить к поступлению и ждать 5 и более лет, чтобы все же твой ребенок получил такой желанный диплом. Но, как показывает практика, дипломированный украинский специалист идет работать не по специальности.

54,8 – больше половины украинцев работают не по специальности. 9,9 % не работают по специальности из-за малой востребованности профессии.

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32,4 % говорят, что просто не нашла работу по специальности. 19,4 % украинцев не работают по специальности, потому что им не нравится выбранная специальность.

11,3 % вообще нигде не работают. 24 % украинцев заняты в промышленности. По 10 % задействованы в торговле и транспорте.



По 10 % задействованы в торговле и транспорте

Чиновников меньше, чем в западных странах. 5 % госслужащих и 3 % – в местных органах власти.

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