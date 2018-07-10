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Скільки українців не працюють за спеціальністю: приголомшливі цифри

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Дати вищу освіту – такий обов'язок відчуває перед дітьми більшість батьків. Підготувати до вступу і чекати 5 і більше років, аби все ж твоя дитина отримала такий бажаний диплом. Але, як показує практика, дипломований український фахівець йде працювати не за спеціальністю.

54,8 – більше половини українців працюють не за спеціальністю. 9,9 % не працюють за фахом через малу затребуваність професїї.

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32,4 % кажуть, що просто не знайшла роботу за спеціальністю. 19,4 % українців не працюють за фахом, бо їм не подобається обрана спеціальність.  
11,3 % взагалі ніде не працюють. 24 % українців зайняті в промисловості. По 10 % задіяні у торгівлі і транспорті. 

диплом робота
По 10 % українців задієні у торгівлі і транспорті

Чиновників менше, ніж у західних країнах. 5 % держслужбовців і 3 % – в місцевих органах влади.

Більше – дивіться у повному випуску "Вєсті. UA".

Теги: Освіта Ринок праці
Джерело: 24 канал
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