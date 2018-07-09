Вєсті.UA. Сварки Ляшка та Лещенка. Надприродні здібності Барни
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 09.07 – українські депутати ораторське мистецтво сприймають по-своєму, тому парламентська лексика в українських реаліях нічим не відрізняється від кримінальної. От і цього разу, коли у сесійній залі зустрілися Ляшко та Лещенко, виглядали вони, як Монтеккі та Капулетті. Олег Барна відкрив у собі такі здібності, що фракція має берегти його, як зіницю ока.
Також у випуску:
Геннадій, Федеріка і Могеріні.
Скільки дипломованих українців працюють не за спеціальністю.
Джерело: 24 канал
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