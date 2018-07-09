Вєсті.UA. Сварки Ляшка та Лещенка. Надприродні здібності Барни

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 09.07 – українські депутати ораторське мистецтво сприймають по-своєму, тому парламентська лексика в українських реаліях нічим не відрізняється від кримінальної. От і цього разу, коли у сесійній залі зустрілися Ляшко та Лещенко, виглядали вони, як Монтеккі та Капулетті. Олег Барна відкрив у собі такі здібності, що фракція має берегти його, як зіницю ока.

Також у випуску: Геннадій, Федеріка і Могеріні. Скільки дипломованих українців працюють не за спеціальністю.