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Вєсті.UA. Сварки Ляшка та Лещенка. Надприродні здібності Барни

Вєсті.UA 329 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 09.07 – українські депутати ораторське мистецтво сприймають по-своєму, тому парламентська лексика в українських реаліях нічим не відрізняється від кримінальної. От і цього разу, коли у сесійній залі зустрілися Ляшко та Лещенко, виглядали вони, як Монтеккі та Капулетті. Олег Барна відкрив у собі такі здібності, що фракція має берегти його, як зіницю ока.

Також у випуску:

Геннадій, Федеріка і Могеріні.

Скільки дипломованих українців працюють не за спеціальністю. 

Теги: Новини України Вєсті.UA Сергій Лещенко Олег Ляшко Олег Барна
Джерело: 24 канал
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