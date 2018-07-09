Вести.UA. Ссоры Ляшко и Лещенко. Сверхъестественные способности Барны
В свежем выпуске "Вести.UA" за 09.07 – Украинские депутаты ораторское искусство воспринимают по-своему, поэтому парламентская лексика в украинских реалиях ничем не отличается от уголовной. Вот и на этот раз, когда в сессионном зале встретились Ляшко и Лещенко, выглядели они, как Монтекки и Капулетти. Олег Барна открыл в себе такие способности, что фракция будет беречь его, как зеницу ока.
Также в выпуске:
Геннадий, Федерика и Могерини.
Сколько дипломированных украинцев работают не по специальности.
Источник: 24 канал
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