Зачем в Тернополе для ремонта 7 дорог заключили аж 177 догоров: детали махинаций в цифрах

Проблема украинских политиков в том, что они постоянно подводят друг друга, предают, продают. А вот, если бы был хотя бы минимальный уровень доверия, все было бы иначе. Как, например, у руководителя Службы автомобильных дорог Тернопольской области Богдана Юлика. Вот доверяет он только одной компании и отдает ей все госзаказы.

26,8 миллионов гривен – на такую сумму в течение двух недель Служба автомобильных дорог в Тернопольской области заключила договоров с местной фирмой "БМБуд".

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Всего было заключено 177 сделок. Правда, ремонтировать будут только 7 дорог. Просто каждая сделка заключалась только на каждые 40 метров асфальтового покрытия. Сумма каждого из этих договоров – до 200 тысяч гривен, то есть позволяет не проводить открытые торги.



177 соглашений на ремонт 7 дорог

Например, 900 метров дороги Бережаны – Мечищев будут ремонтировать на основании 23 договоров. То есть, каждая сделка заключена в среднем на 39, 13 метров покрытия.

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