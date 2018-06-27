Сколько украинцев планирует отдыхать: неожиданные данные

В начале 2018 Юрий Луценко с семьей комфортно отдохнул на Сейшельских островах. Как подсчитали коллеги из программы "Схемы" – стоимость отпуска семейства Луценко составила 50 000 евро, на что господин Генпрокурор ответил, что здесь нет ничего удивительного. По его словам, такой отдых может позволить себе среднестатистический украинец. Но вот этот самый украинец другого мнения.

64%, а это две трети украинцев – не планируют отдыхать в 2018 году. Не имеют возможности поехать 22%.

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Лишь каждый четвертый украинец таки попытается отдохнуть. 7% украинцев отдохнут на даче, или в загородном доме. Пересечь границу для отпуска намерены 4% украинцев.

4% украинцев собираются пересечь границу Украины

Лишь 1% признался, что проведет отпуск в аннексированном Россией Крыму. Среди тех, у кого нет возможности поехать отдыхать – это люди старше 60 лет и им не хватает денег даже на еду.

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