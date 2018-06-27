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Скільки українців планує відпочивати: неочікувані дані

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На початку 2018 року Юрій Луценко із сімєю комфортно відпочив на Сейшельських островах. Як підрахували колеги з програми "Схеми" – вартість відпустки сімейства Луценків склала 50 тисяч євро, на що пан Генпрокурор відповів, що тут немає нічого надзвичайного. За його словами, такий відпочинок може дозволитти собі середньостатистичний українець. Та от цей самий українець іншої думки.

64%, а це дві третини українців – не планують відпочивати у 2018 році. Не мають можливості кудись поїхати 22%.

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Лише кожен четвертий українець таки спробує відпочити. 7% українців відпочинуть на дачі, або у заміському будинку. Перетнути кордон задля відпустки мають намір 4% українців.

4% українців збираються перетнути кордон України
4% українців збираються перетнути кордон України

Лише 1% зізнався, що проведе відпустку в анексованому Росією Криму. Серед тих, у кого немає можливості поїхати відпочивати – це люди, яким за 60 років і їм не вистачає грошей навіть на їжу.

Більше – дивіться у повному випуску "Вєсті.UA". 

Теги: відпочинок
Джерело: 24 канал
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