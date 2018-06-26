Вєсті.UA. Нове ремесло Луценка. Багамський пісок Кличка

Вєсті.UA. Нове ремесло Луценка. Багамський пісок КличкаВєсті.UA 74 Читать новость на русском
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 26.06 – злі язики стверджують, що Луценкові брак знань заважає ефективно керувати ГПУ. Та він не падає духом, і намагається вчитися ремеслу де тільки може, але результати поки не вражають. Порошенко відпочиває на Мальдівах, Луценко на Сейшелах. А от меру Києва, схоже, запали в душу Багамські острови. Він захотів створити філіал Багам у Києві.
Також у випуску:
Любов Ляшка до дітей.
В яку суму обійшовся відпочинок Луценка на Сейшелах – деталі у цифрах.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі