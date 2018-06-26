Вєсті.UA. Нове ремесло Луценка. Багамський пісок Кличка

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 26.06 – злі язики стверджують, що Луценкові брак знань заважає ефективно керувати ГПУ. Та він не падає духом, і намагається вчитися ремеслу де тільки може, але результати поки не вражають. Порошенко відпочиває на Мальдівах, Луценко на Сейшелах. А от меру Києва, схоже, запали в душу Багамські острови. Він захотів створити філіал Багам у Києві.

Також у випуску: Любов Ляшка до дітей. В яку суму обійшовся відпочинок Луценка на Сейшелах – деталі у цифрах.