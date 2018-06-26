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Вєсті.UA. Нове ремесло Луценка. Багамський пісок Кличка

Вєсті.UA 74 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 26.06 – злі язики стверджують, що Луценкові брак знань заважає ефективно керувати ГПУ. Та він не падає духом, і намагається вчитися ремеслу де тільки може, але результати поки не вражають. Порошенко відпочиває на Мальдівах, Луценко на Сейшелах. А от меру Києва, схоже, запали в душу Багамські острови. Він захотів створити філіал Багам у Києві.

Також у випуску:

Любов Ляшка до дітей.

В яку суму обійшовся відпочинок Луценка на Сейшелах – деталі у цифрах.

Теги: Юрій Луценко Петро Порошенко Віталій Кличко Вєсті.UA Олег Ляшко
Джерело: 24 канал
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