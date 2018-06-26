Вести.UA. Новое ремесло Луценко. Багамский песок Кличко

Вести.UA. Новое ремесло Луценко. Багамский песок КличкоВести.UA 41 Читати новину українською
В свежем выпуске "Вести.UA" за 26.06 – злые языки утверждают, что Луценко недостаток знаний мешает эффективно управлять ГПУ. Но он не падает духом, и пытается учиться ремеслу где только может, но результаты пока не впечатляют. Порошенко отдыхает на Мальдивах, Луценко на Сейшелах. А вот мэру Киева, похоже, полюбились Багамские острова. Он захотел создать филиал Багам в Киеве.
Также в выпуске:
Любовь Ляшко к детям.
В какую сумму обошелся отдых Луценко на Сейшелах – детали в цифрах.
Источник: 24 канал
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