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Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA

Вести.UA. Новое ремесло Луценко. Багамский песок Кличко

Вести.UA 41 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 26.06 – злые языки утверждают, что Луценко недостаток знаний мешает эффективно управлять ГПУ. Но он не падает духом, и пытается учиться ремеслу где только может, но результаты пока не впечатляют. Порошенко отдыхает на Мальдивах, Луценко на Сейшелах. А вот мэру Киева, похоже, полюбились Багамские острова. Он захотел создать филиал Багам в Киеве.

Также в выпуске:

Любовь Ляшко к детям.

В какую сумму обошелся отдых Луценко на Сейшелах – детали в цифрах.

Теги: Виталий Кличко Петр Порошенко Юрий Луценко Олег Ляшко Вести.UA
Источник: 24 канал
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