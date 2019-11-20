Зеленський хоче дозволити студентам змінювати професію під час навчання: відео

Президент України Володимир Зеленський вважає, що освіта повинна розвиватися швидше. Зеленський вважає, що студенти мають отримати право змінювати фах ще під час навчання.

Про своє бачення президент розповів під час участі у Всеукраїнському форумі "Україна зростає разом зі мною".

Читайте також: В Україні поменшає університетів, – Новосад

Володимир Зеленський пояснив, що навчання в університеті триває довго, а за цей час затребуваність професій на ринку праці сильно змінюється.

Ми зараз сперечаємося з міністром освіти, бо вона готує дуже велику програму. Нам здається, що в цілому навчання у школі та виші повинно бути швидшим, змінним, і щоб ми могли змінювати професію під час навчання,

– розповів Володимир Зеленський.

Також, Володимир Зеленський зазначив, що у шкільній освіті учні повинні отримати більше свободи у виборі предметів.

Коли я пішов в президенти, у мене було внутрішнє питання (щодо освіти), і потім ми створили новий уряд. У мене було відчуття, що людям у школі треба бути ліберальними. У мене були відчуття, що освіта повинна бути ліберальною, що ти можеш обирати предмети сам,

– додав президент України.

Цікава статистика: Скільки українців не працюють за спеціальністю: приголомшливі цифри

Скільки українців працює не за освітою?Близько 55% українців не змогли або не захотіли себе реалізувати у професії, за якою вони здобули освіту. Більшість з них розповіли, що просто не змогли знайти роботу за спеціальністю.

Володимир Зеленський на форумі "Україна зростає разом зі мною" – дивіться відео: