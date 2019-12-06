Вступна кампанія 2020: представники Міносвіти поїдуть по регіонах – дати

Представники міністерства освіти проведуть серію регіональних нарад-семінарів, на яких пояснюватимуть тонкощі вступної кампанії 2020. Семінари проведуть ще до кінця 2019 року.

На зустрічах можна буде поставити власні питання, пише пресслужба МОН.

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Наради проведуть з 9 до 17 грудня в 6 містах України.

В яких містах відбудуться семінари

Київ – 9 грудня (для міста Києва, Київської, Житомирської, Чернігівської, Черкаської, Вінницької областей);

Дніпро – 10 грудня (для Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Донецької (південь) областей);

Полтава – 12 грудня (для Харківської, Сумської, Полтавської, Луганської, Донецької (північ) областей);

Чернівці – 12 грудня (для Івано-Франківської, Чернівецької, Хмельницької областей);

Одеса – 16 грудня (для Одеської, Миколаївської, Херсонської областей);

Львів – 17 грудня (для Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Волинської, Рівненської областей).

З наказом та детальним графіком можна ознайомитись тут.

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