Чому українці погано знають іноземні мови: поширені помилки та прості поради вивчення

Про проблему володіння українцями іноземними мовами та корисні поради, які допоможуть розв'язати цю проблему – у програмі "Освітні війни" з Анна Просвєтова обговорювали Віталій Зубков, Ірина Малиновська та Віра Пономарьова.

За результатами дослідження, яке проводило British Council, лише 7% українців добре знають англійську мову. З іншими мовами ситуація ще гірша. До того ж, за останні 30 років майже всі українці у школах та ВНЗ вчили англійську.

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Якщо скласти навчання у школі та університеті загалом, то вийде понад 10 років навчання англійської. А результат – лише 7% тих, хто дійсно може вільно говорити міжнародною мовою. Чому так сталося та що з цим робити – розбираємось далі.

Хто винен у тому, що українці не знають англійської?

Віра Пономарьова: Студенти успішно складають іспити та мають високі бали з ЗНО, бо формат цих іспитів розрахований на знання граматики. Вона додала, що студенти також займаються додатково з репетиторами, аби краще знати граматичну складову.

Вони вчать граматику, правила і як їх застосовувати на письмі. Це не мовлення. А коли перевіряють їхні знання Британська рада, то експерти перевіряють знання мови. Але українці не можуть говорити, вони бояться висловити свою думку, бо до цього вони не готуються,

– наголосила Пономарьова.

Віра Пономарьова: Ми навчаємо їх одному, а вимагаємо іншого. Коли ми хочемо їх навчати граматики, то ми повинні перевіряти у них граматику.



Віра Пономарьова

Віталій Зубков: Проблема полягає у тому, що в людей є певні ілюзії:

Здібності до вивчення мов. Люди думають, що повинні мати певні здібності, але це ілюзії, бо здібностей до мов не існує.

Вроджений талант. Люди переконані, що знання мов – це талант.

Слова + правила = мовлення. Це теж не так працює.

Віталій Зубков: Більшість людей думає, що їм потрібно робити свідомі навмисні дії, аби опанувати мову. Так побудований навчальний процес. Очікування людей і сама система побудована довкола того, що людям нібито треба здобувати знання свідомо. А це не так. Наразі достатньо повністю поринути у середовище й інтуїтивно відтворювати мову. Ми всі так само навчилися говорити рідною мовою.



Віталій Зубков

Віталій Зубков: Але треба починати не з письма, не з читання. Треба починати з розуміння наочних ситуацій, а потім потроху починати інтерактив, а після цього читати та писати.

Чому методика перегляду фільмів англійською не завжди працює?

Віталій Зубков: Треба взяти фільм, який вам добре знайомий. Слухайте чи дивіться один фрагмент декілька разів. Ви можете здогадатися, що б могли сказати персонажі. Чим більше ви зробите таких сміливих припущень – тим краще.

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