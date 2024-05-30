Освітній омбудсмен Сергій Горбачов уточнив, що протягом року працівник може взяти кілька разів відпустку без збереження зарплати за сімейними обставинами. Однак вона не може бути більшою, ніж 30 днів на рік.

Дивіться також У Львові на фестивалі зберуться "вчителі майбутнього" та освітні експерти

Що повинні пам'ятати вчителі про відпустку

Горбачов також зазначив, що цю відпустку, а також відпустку, яку надають у зв'язку з надзвичайними ситуаціями та збройною агресією росії проти України без збереження зарплатні, не зараховують до стажу роботи. Це дає право на щорічну основну відпустку.

Також в Офісі освітнього омбудсмена нагадали, що у період дії воєнного стану щорічна основна відпустка може максимум становити 24 дні на рік. Зміни стосуються і відпустки у зв’язку з народженням дитини. Її надають не пізніше трьох місяців з дня народження дитини.

На час профспілкового навчання працівникам також надають додаткову відпустку тривалістю до 6 днів з компенсацією середньої заробітної плати.

Перенесення вихідних та робочих днів, крім окремих випадків, визначає трудовий або колективний договір. Якщо таке положення відсутнє, його реалізовують за наказом (розпорядженням) роботодавця, погодженим з представниками працівників.

До теми Чи може держава підвищити зарплату вчителям до 40 тисяч: у Раді зробили заяву

Чи підвищили зарплату учителям з 1 квітня