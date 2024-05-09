Про це заявила народна депутатка, секретарка комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа. Вона зазначила, що держбюджет "не потягне" такого кардинального підвищення зарплат учителям.
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Держава не має ресурсів для суттєвого підвищення зарплати вчителям
Піпа зазначила, що не знає, де шляхи зростання проблеми підвищення зарплат учителям.
Хіба що будемо залучати кошти з-за кордону,
– уточнила нардепка.
І додала, що наша держава на освіту витрачає 7% ВВП. За словами Піпи, це дуже високий відсоток порівняно з більшістю країн. Однак проблема в тому, що у нас ВВП низький в абсолютних величинах.
Тож я не бачу, де є можливість додаткового зростання зарплати без залучення коштів з-за кордону. Спроможності державного бюджету платити 40 тисяч гривень кожному вчителю я не бачу,
– резюмувала народна обраниця.
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Чи підвищили зарплату учителям з 1 квітня
- Кілька місяців тому очільник Міносвіти України Оксен Лісовий анонсував підвищення зарплати педагогам з січня та з квітня 2024 року.
- Однак освітяни кажуть, що не відчули очікуваного підвищення оплати праці з квітня.
- У Міносвіти заявили, що підвищення зарплат бюджетникам мало відбуватися у межах загального підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду і відповідної зміни усієї єдиної тарифної сітки.
- У відомстві також повідомили, що відповідне рішення ухвалює уряд за поданням Міністерства економіки України. І порадили для отримання детального роз'яснення звернутися до відповідного міністерства.
- Юрист Олександр Брижак пояснив, що проєкт про підвищення посадового окладу учителям з 1 січня та 1 квітня 2024 року Кабмін не ухвалив.