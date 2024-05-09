Про це заявила народна депутатка, секретарка комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа. Вона зазначила, що держбюджет "не потягне" такого кардинального підвищення зарплат учителям.

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Держава не має ресурсів для суттєвого підвищення зарплати вчителям

Піпа зазначила, що не знає, де шляхи зростання проблеми підвищення зарплат учителям.

Хіба що будемо залучати кошти з-за кордону,

– уточнила нардепка.

І додала, що наша держава на освіту витрачає 7% ВВП. За словами Піпи, це дуже високий відсоток порівняно з більшістю країн. Однак проблема в тому, що у нас ВВП низький в абсолютних величинах.

Тож я не бачу, де є можливість додаткового зростання зарплати без залучення коштів з-за кордону. Спроможності державного бюджету платити 40 тисяч гривень кожному вчителю я не бачу,

– резюмувала народна обраниця.

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Чи підвищили зарплату учителям з 1 квітня