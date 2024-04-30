У Міносвіти України порадили звернутися до Мінекономіки, аби з'ясувати цю ситуацію. Освіта 24 при цьому розповість, яку зарплату отримують вчителі молодших класів у нашій державі.

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Від чого залежить зарплата вчителя

Оплата праці вчителя залежить від різних факторів:

категорійності;

навантаження;

стажу роботи.

Зарплата вчителя містить/складається також зі:

ставки;

доплат;

надбавок.

За даними МОН України, у 2023 році педагоги у середньому отримували приблизно 13 тисяч гривень. Середня заробітна плата молодого вчителя без стажу становила 10 574 гривень (якщо він працював на повній ставці, свідчать дані з єдиної тарифної сітки).

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Скільки отримує вчитель молодших класів в Україні

Якщо, до прикладу, глянути на інформацію із сайтів пошуку роботи, то у середньому вчитель молодших класів в Україні заробляє 16000 гривень. Ця сума різниться відповідно до регіонів.

Торік, за даними порталу з пошуку роботи, у середньому вчитель молодших класів отримував на місяць 14 500 гривень.

Освіта 24 скористалася онлайн-калькулятором зарплати та з'ясувала, скільки може отримувати педагог, який не має багатьох звичних надбавок і має малий стаж роботи.

Так, якщо вчитель працює в загальноосвітній школі, має тарифний розряд 1 – 15, вчителює 18 годин на тиждень, має педагогічний стаж менше ніж 3 роки, може отримувати надбавку за перевірку зошитів та мати класне керівництво у 1 – 4 класах, то його заробітна плата до оподаткування становить близько 11 100 гривень.

Зверніть увагу! Свою зарплату, скориставшись відповідним онлайн-калькулятором, ви можете визначити тут.

Яка середня зарплата в Україні у 2024 році

Середня зарплата у сфері освіти у 2022 році становила 12 тисяч гривень, а у 2023 році – близько 12,5 тисячі гривень.

За даними моніторингу Мінекономіки (інформація із сайтів пошуку роботи), загалом середня зарплата в резюме, станом на квітень сягнула 19 873 гривень. Водночас у вакансіях ця цифра становить 18 728 гривень.



Яка середня зарплата в Україні / Мінекономіки