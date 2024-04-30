В Минобразования Украины посоветовали обратиться в Минэкономики, чтобы выяснить эту ситуацию. Образование 24 при этом расскажет, какую зарплату получают учителя младших классов в нашем государстве.

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От чего зависит зарплата учителя

Оплата труда учителя зависит от различных факторов:

категорийности;

нагрузки;

стажа работы.

Зарплата учителя содержит/состоит также из:

ставки;

доплат;

надбавок.

По данным МОН Украины, в 2023 году педагоги в среднем получали примерно 13 тысяч гривен. Средняя заработная плата молодого учителя без стажа составляла 10 574 гривен (если он работал на полной ставке, свидетельствуют данные из единой тарифной сетки).

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Сколько получает учитель младших классов в Украине

Если, к примеру, взглянуть на информацию с сайтов поиска работы, то в среднем учитель младших классов в Украине зарабатывает 16000 гривен. Эта сумма отличается в соответствии с регионами.

В прошлом году, по данным портала по поиску работы, в среднем учитель младших классов получал в месяц 14 500 гривен.

Образование 24 воспользовалась онлайн-калькулятором зарплаты и выяснило, сколько может получать педагог, который не имеет многих привычных надбавок и имеет малый стаж работы.

Так, если учитель работает в общеобразовательной школе, имеет тарифный разряд 1 – 15, учительствует 18 часов в неделю, имеет педагогический стаж менее 3 лет, может получать надбавку за проверку тетрадей и иметь классное руководство в 1 – 4 классах, то его заработная плата до налогообложения составляет около 11 100 гривен.

Обратите внимание! Свою зарплату, воспользовавшись соответствующим онлайн-калькулятором, вы можете определить здесь.

Какая средняя зарплата в Украине в 2024 году

Средняя зарплата в сфере образования в 2022 году составляла 12 тысяч гривен, а в 2023 году – около 12,5 тысячи гривен.

По данным мониторинга Минэкономики (информация с сайтов поиска работы), в целом средняя зарплата в резюме, по состоянию на апрель достигла 19 873 гривен. В то же время в вакансиях эта цифра составляет 18 728 гривен.



Какая средняя зарплата в Украине / Минэкономики