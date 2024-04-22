Однак учителі кажуть, що не отримують підвищену оплату праці. Скільки платять за педагогічну працю, читайте далі.

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Скільки заробляє учитель першої категорії

Учитель першої категорії в Україні, за даними МОН, отримує 6 567 грн + надбавки. Загалом – 12 906 гривень.

Яку зарплату отримує учитель вищої категорії

Учитель вищої категорії торік заробляв 7 001 гривню. У середньому, з доплатами та надбавками, педагог вищої категорії отримує приблизно 13 759 гривень.

Розмір заробітної плати директора школи становить 8 679 грн + надбавки. Загалом – 16 102 гривні.

Торік міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповідав, що з січня 2024 року середня зарплата вчителя має становити 14 тисяч гривень. А з квітня – близько 16 тисяч гривень. Мінімальна зарплата повинна становити приблизно 9 тисяч гривень.

Сума заробітної плати педагога також залежить від категорійності, навантаження та стажу роботи.

Протягом 2024 – 2025 років МОН планує запустити пілотний проєкт оплати праці нового формату в 500 школах.