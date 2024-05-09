Об этом заявила народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа. Она отметила, что госбюджет “не потянет” такого кардинального повышения зарплат учителям.

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Государство не имеет ресурсов для существенного повышения зарплаты учителям

Пипа отметила, что не знает, где пути роста проблемы повышения зарплат учителям.

Разве что будем привлекать средства из-за рубежа,
– уточнила нардеп.

И добавила, что наше государство на образование тратит 7% ВВП. По словам Пипы, это очень высокий процент по сравнению с большинством стран. Однако проблема в том, что у нас ВВП низкий в абсолютных величинах.

Поэтому я не вижу, где есть возможность дополнительного роста зарплаты без привлечения средств из-за рубежа. Способности государственного бюджета платить 40 тысяч гривен каждому учителю я не вижу,
– резюмировала народная избранница.

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Повысили ли зарплату учителям с 1 апреля

  • Несколько месяцев назад глава Минобразования Украины Оксен Лисовой анонсировал повышение зарплаты педагогам с января и с апреля 2024 года.
  • Однако педагоги говорят, что не почувствовали ожидаемого повышения оплаты труда с апреля.
  • В Минобразования заявили, что повышение зарплат бюджетникам должно было происходить в рамках общего повышения размера должностного оклада работника I тарифного разряда и соответствующего изменения всей единой тарифной сетки.
  • В ведомстве также сообщили, что соответствующее решение принимает правительство по представлению Министерства экономики Украины. И посоветовали для получения детального разъяснения обратиться в соответствующее министерство.
  • Юрист Александр Брыжак объяснил, что проект о повышении должностного оклада учителям с 1 января и 1 апреля 2024 года Кабмин не принял.