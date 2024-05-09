Об этом заявила народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа. Она отметила, что госбюджет “не потянет” такого кардинального повышения зарплат учителям.

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Государство не имеет ресурсов для существенного повышения зарплаты учителям

Пипа отметила, что не знает, где пути роста проблемы повышения зарплат учителям.

Разве что будем привлекать средства из-за рубежа,

– уточнила нардеп.

И добавила, что наше государство на образование тратит 7% ВВП. По словам Пипы, это очень высокий процент по сравнению с большинством стран. Однако проблема в том, что у нас ВВП низкий в абсолютных величинах.

Поэтому я не вижу, где есть возможность дополнительного роста зарплаты без привлечения средств из-за рубежа. Способности государственного бюджета платить 40 тысяч гривен каждому учителю я не вижу,

– резюмировала народная избранница.

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Повысили ли зарплату учителям с 1 апреля