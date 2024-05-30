Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев уточнил, что в течение года работник может взять несколько раз отпуск без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам. Однако он не может быть больше, чем 30 дней в году.
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Что должны помнить учителя об отпуске
Горбачев также отметил, что этот отпуск, а также отпуск, который предоставляют в связи с чрезвычайными ситуациями и вооруженной агрессией России против Украины без сохранения зарплаты, не засчитывают в стаж работы. Это дает право на ежегодный основной отпуск.
Также в Офисе образовательного омбудсмена напомнили, что в период действия военного положения ежегодный основной отпуск может максимум составлять 24 дня в год. Изменения касаются и отпуска в связи с рождением ребенка. Его предоставляют не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка.
На время профсоюзного обучения работникам также предоставляют дополнительный отпуск продолжительностью до 6 дней с компенсацией средней заработной платы.
Перенос выходных и рабочих дней, кроме отдельных случаев, определяет трудовой или коллективный договор. Если такое положение отсутствует, его реализуют по приказу (распоряжению) работодателя, согласованным с представителями работников.
Может ли государство повысить зарплату учителям до 40 тысяч: в Раде сделали заявление
Повысили ли зарплату учителям с 1 апреля
- Несколько месяцев назад глава Минобразования Украины Оксен Лисовой анонсировал повышение зарплаты педагогам с января и с апреля 2024 года.
- Однако педагоги говорят, что не почувствовали ожидаемого повышения оплаты труда с апреля.
- В Минобразования заявили, что повышение зарплат бюджетникам должно было происходить в рамках общего повышения размера должностного оклада работника I тарифного разряда и соответствующего изменения всей единой тарифной сетки.
- В ведомстве также сообщили, что соответствующее решение принимает правительство по представлению Министерства экономики Украины. И посоветовали для получения детального разъяснения обратиться в соответствующее министерство.
- Юрист Александр Брыжак объяснил, что проект о повышении должностного оклада учителям с 1 января и 1 апреля 2024 года Кабмин не принял.