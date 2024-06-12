Зокрема, для участі у вступній кампанії у 2024 році всі вступники у магістратуру повинні подати результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Він складається з двох блоків.

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Як перевести бали ЄВІ у шкалу 100 – 200 балів

Першим блоком є тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК), другим – тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника).

Результатом виконання кожного з цих блоків є певна кількість тестових балів. Їх для вступу до вишів мають перевести в оцінки за шкалою 100 – 200 балів.

Переведення тестових балів тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ

Тестовий бал

Бал за шкалою 100 – 200

5

100

6

104

7

108

8

112

9

116

10

120

11

125

12

130

13

135

14

139

15

143

16

147

17

151

18

153

19

156

20

159

21

162

22

165

23

168

24

171

25

175

26

179

27

182

28

185

29

187

30

190

31

193

32

196

33

200

Переведення тестових балів тесту з іноземної мови ЄВІ

Тестовий бал

Бал за шкалою 100 – 200

5

100

6

108

7

116

8

124

9

130

10

134

11

137

12

140

13

143

14

146

15

148

16

150

17

152

18

154

19

157

20

160

21

162

22

164

23

167

24

170

25

174

26

177

27

182

28

188

29

194

30

200

Скільки абітурієнтів зареєструвалося на вступні іспити в магістратуру

  • Близько 250 тисяч абітурієнтів зареєструвалося на вступні іспити в магістратуру.
  • Учасники планують складати єдиний вступний іспит та фахове випробування у межах основної сесії.
  • 241 609 осіб в Україні та 3796 за кордоном виявили бажання складати вступні іспити.
  • Для спеціальностей деяких галузей знань потрібно пройти ще одне вступне випробування.
  • Учасники отримають запрошення на тестування до 17 червня.