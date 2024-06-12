Зокрема, для участі у вступній кампанії у 2024 році всі вступники у магістратуру повинні подати результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Він складається з двох блоків.
Дивіться також На вступні іспити в магістратуру зареєструвалося близько 250 тисяч осіб
Як перевести бали ЄВІ у шкалу 100 – 200 балів
Першим блоком є тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК), другим – тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника).
Результатом виконання кожного з цих блоків є певна кількість тестових балів. Їх для вступу до вишів мають перевести в оцінки за шкалою 100 – 200 балів.
Переведення тестових балів тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100 – 200
|
5
|
100
|
6
|
104
|
7
|
108
|
8
|
112
|
9
|
116
|
10
|
120
|
11
|
125
|
12
|
130
|
13
|
135
|
14
|
139
|
15
|
143
|
16
|
147
|
17
|
151
|
18
|
153
|
19
|
156
|
20
|
159
|
21
|
162
|
22
|
165
|
23
|
168
|
24
|
171
|
25
|
175
|
26
|
179
|
27
|
182
|
28
|
185
|
29
|
187
|
30
|
190
|
31
|
193
|
32
|
196
|
33
|
200
Переведення тестових балів тесту з іноземної мови ЄВІ
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100 – 200
|
5
|
100
|
6
|
108
|
7
|
116
|
8
|
124
|
9
|
130
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
146
|
15
|
148
|
16
|
150
|
17
|
152
|
18
|
154
|
19
|
157
|
20
|
160
|
21
|
162
|
22
|
164
|
23
|
167
|
24
|
170
|
25
|
174
|
26
|
177
|
27
|
182
|
28
|
188
|
29
|
194
|
30
|
200
Скільки абітурієнтів зареєструвалося на вступні іспити в магістратуру
- Близько 250 тисяч абітурієнтів зареєструвалося на вступні іспити в магістратуру.
- Учасники планують складати єдиний вступний іспит та фахове випробування у межах основної сесії.
- 241 609 осіб в Україні та 3796 за кордоном виявили бажання складати вступні іспити.
- Для спеціальностей деяких галузей знань потрібно пройти ще одне вступне випробування.
- Учасники отримають запрошення на тестування до 17 червня.