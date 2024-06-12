В частности, для участия во вступительной кампании в 2024 году все поступающие в магистратуру должны подать результаты единого вступительного экзамена (ЕВЭ). Он состоит из двух блоков.

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Как перевести баллы ЕВЭ в шкалу 100 – 200 баллов

Первым блоком является тест общей учебной компетентности (ТЗНК), вторым – тест по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому, испанскому по выбору абитуриента).

Результатом выполнения каждого из этих блоков является определенное количество тестовых баллов. Их для поступления в вузы должны перевести в оценки по шкале 100 – 200 баллов.

Перевод тестовых баллов теста общей учебной компетентности ЕВИ

Тестовый балл Бал по шкале 100 – 200 баллов 5 100 6 104 7 108 8 112 9 116 10 120 11 125 12 130 13 135 14 139 15 143 16 147 17 151 18 153 19 156 20 159 21 162 22 165 23 168 24 171 25 175 26 179 27 182 28 185 29 187 30 190 31 193 32 196 33 200

Перевод тестовых баллов теста по иностранному языку ЕВЭ

Тестовый балл Балл по шкале 100 – 200 5 100 6 108 7 116 8 124 9 130 10 134 11 137 12 140 13 143 14 146 15 148 16 150 17 152 18 154 19 157 20 160 21 162 22 164 23 167 24 170 25 174 26 177 27 182 28 188 29 194 30 200

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