В Украинском и региональных центрах оценивания качества образования уже завершается распределение участников. Так, с 7 по 29 мая в приемные комиссии вузов обратились и получили экзаменационные листки более 245 тысяч потенциальных участников вступительных испытаний.

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Сколько участников будет сдавать вступительные экзамены в магистратуру

Желание сдавать ЕВЭ в Украине изъявили 241 609 человек, за рубежом – 3796. Пункты тестирования для проведения ЕВЭ во время основной сессии за пределами Украины создадут в 16 городах 9 европейских стран.

Тем, кто планирует поступать на специальности отраслей знаний 01 "Образование / Педагогика" (кроме специальности 017 "Физическая культура и спорт"), 05 "Социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика", 07 "Управление и администрирование", 08 "Право", 12 "Информационные технологии", 24 "Сфера обслуживания", 28 "Публичное управление и администрирование", 29 "Международные отношения", кроме ЕВИ, нужно пройти еще одно вступительное испытание – ЕФВВ соответствующего предметного направления.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Поступающие, которые сразу не определились с выбором специальности, имели возможность зарегистрироваться для прохождения ЕФВВ по двум предметным направлениям на выбор. Выбранные тесты такие абитуриенты будут выполнять в разные смены / сессии. Для прохождения одного предметного теста ЕФВВ зарегистрировалось 72 182 человека, двух предметных тестов ЕФВВ – 18 886.

Направление предметного тестирования Количество зарегистрированных Управление и администрирование 27500 Педагогика и психология 20391 Информационные технологии 17246 Право и международное право 13859 Психология и социология 9746 Экономика и международная экономика 9448 Учет и финансы 8770 Политология и международные отношения 2994

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Когда абитуриенты получат приглашение на тестирование

Для каждого участника, который получил экзаменационный лист, на вебсайте Украинского центра оценивания качества образования создали информационную страницу "Кабинет участника вступительных испытаний". Доступ можно получить по номеру экзаменационного листа и РIN-кодом, указанным в нем.

До 17 июня участники, зарегистрированы на основную сессию вступительных испытаний, получат на своих информационных страницах приглашения-пропуска, где будет указана дата, время и место проведения тестирования,

– говорят в УЦОКО.

Те, кто не смогли зарегистрироваться для прохождения ЕФВВ / ЕВИ во время основного периода регистрации, смогут это сделать в дополнительный период – 17 – 21 июня. Регистрацию будут осуществлять приемные комиссии учреждений высшего образования.