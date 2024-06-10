Теперь в случае поступления в магистратуру на основе уже полученной степени магистра, то есть в случае получения второго высшего образования по этому уровню, поступление может происходить без сдачи ЕВЭ и ЕФВЭ. Однако не на все специальности.
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МОН несколько изменило правила поступления в магистратуру
Это правило касается образовательных программ всех специальностей, кроме 081 "Право" и 293 "Международное право".
В таком случае поступающим в магистратуру достаточно будет сдать экзамены непосредственно в учебном заведении.
Также по специальным условиям в магистратуру смогут поступить студенты, которые получили степень бакалавра в 2024 году и соответствуют следующим критериям:
- зарегистрированы и проживают на временно оккупированной территории;
- проживают в населенных пунктах, где по состоянию на 1 июля 2024 года происходили активные боевые действия;
- проживают на временно оккупированной территории или переселились с таких территорий после 1 января 2024 года.
Такие абитуриенты могут получить рекомендацию для зачисления на магистратуру без сдачи ЕВИ и ЕФВВ, если поступают в тот же вуз, где получили степень бакалавра, по специальностям, имеющих особую поддержку.
Если же в этом ЗВО нет магистерской программы по такой специальности, студенты могут подать документы в любой перемещенный (временно перемещенный) вуз или заведение высшего образования в Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
- Ранее мы информировали о том, что в Украине значительно возросло количество желающих поступать в магистратуру и аспирантуру. Детали читайте по ссылке.