Для участия в основной сессии вступительных экзаменов в магистратуру и аспирантуру зарегистрировалось более 246 тысяч человек.

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Значительно возросло количество желающих поступать в магистратуру и аспирантуру

Так, 2024 года сдавать единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен намерены на 146 тысяч человек больше, чем в прошлом году. в 2023 году во время основного и дополнительного периодов регистрации зарегистрировали около 100 тысяч абитуриентов.

Отметим, что в 2024 году единый вступительный экзамен должны сдавать не только поступающие в магистратуру, но и все будущие аспиранты.

Тем абитуриентам, которые намерены поступать в магистратуру на специальности отраслей знаний "Образование / Педагогика" (кроме специальности "Физическая культура и спорт"), "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Управление и администрирование", "Право", "Информационные технологии", "Сфера обслуживания", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", дополнительно нужно пройти ЕФВВ по соответствующему предметному тесту.

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