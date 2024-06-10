Об этом указано в обновленном Порядке приема на обучение для получения степеней бакалавра, магистра, доктора философии / доктора искусства в 2024 году.

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Какой балл должны набрать на экзамене поступающие в аспирантуру

Так, этом году условием допуска на обучение для получения степени доктора философии / доктора искусства является успешная сдача ЕВЭ с оценкой за каждый из его компонентов не менее 150 баллов.

Будущий аспирант должен при сдаче блока ЕВЭ по иностранному языку набрать не менее 16 тестовых баллов. А за блок ТЗНК – не менее 17 тестовых баллов. Их впоследствии переведут в рейтинговую шкалу.

Если будущий аспирант имеет результаты ЕВЭ 2023 года, то альтернативным допуском может быть прошлогодний результат с оценкой за тест по иностранному языку не менее 130 баллов.

Отметим, что в 2024 году в магистратуру и аспирантуру в Украине будет поступать значительное количество мужчин. В Минобразования Украины встревожены такой ситуацией. Заместитель министра Михаил Винницкий заявил, что "в этом году количество зарегистрированных уже превысило 200 тысяч с огромным количеством мужчин постарше, которые, очевидно, имеют свои причины зарегистрироваться и желать поступить на образовательные программы".

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