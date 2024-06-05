В частности, изменения коснутся поступления на обучение для получения степеней бакалавра, магистра и доктора философии/доктора искусства. Стоит заметить, что эти изменения обусловлены военно-политической ситуацией в стране.

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Какие изменения ждут абитуриентов

Министерство образования и науки Украины объявило об изменениях в порядке приема на обучение для получения степеней бакалавра, магистра и доктора философии/доктора искусства в 2024 году.

Среди основных нововведений:

Повышение регионального коэффициента. Высшие учебные заведения, расположены в прифронтовых и приграничных областях, получат повышенный региональный коэффициент. Так, вузы в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях получат коэффициент 1,07, а в Днепропетровской и Полтавской областях, а также Бучанском районе Киевской области - 1,04. Для других регионов коэффициент остается 1,00.

Высшие учебные заведения, расположены в прифронтовых и приграничных областях, получат повышенный региональный коэффициент. Так, вузы в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях получат коэффициент 1,07, а в Днепропетровской и Полтавской областях, а также Бучанском районе Киевской области - 1,04. Для других регионов коэффициент остается 1,00. Поступление в магистратуру. Для получения второго высшего образования на уровне магистра поступление может происходить без ЕВЭ и ЕФВЭ, только по экзаменам непосредственно в учебном заведении, за исключением специальностей "Право" и "Международное право".

Для получения второго высшего образования на уровне магистра поступление может происходить без ЕВЭ и ЕФВЭ, только по экзаменам непосредственно в учебном заведении, за исключением специальностей "Право" и "Международное право". Поступление в аспирантуру. Для получения степени доктора философии/доктора искусства условием является успешная сдача ЕВЭ в 2024 году с оценкой не менее 150 баллов за каждый компонент. Альтернативой может быть сдача ЕВЭ в 2023 году с оценкой не менее 130 баллов за тест по иностранному языку. Сертификаты, удостоверяющие знание иностранного языка, не предоставляют доступа к поступлению в аспирантуру в 2024 году.

Какие спецусловия введены для бакалавров

Для бакалавров, которые планируют поступить в магистратуру, МОН ввело специальные условия.

Такие условия предоставляют следующим категориям студентов:

студенты, которые зарегистрированы и проживают на временно оккупированной территории;

студенты, которые живут в населенных пунктах, где по состоянию на 1 июля 2024 года происходили активные боевые действия;

студенты, которые живут на временно оккупированной территории или переселились из таких территорий после 1 января 2024 года.

Все эти категории могут получить рекомендацию для зачисления на магистратуру в том же заведении на магистратуру в том же заведении, где получили степень бакалавра. Это возможно по специальностям, которые пользуются особой поддержкой.

Если в заведении нет соответствующей магистерской программы, студенты могут подать документы в любое перемещенное заведение высшего образования или учреждения высшего образования в Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

МОН обеспокоено рекордным количеством мужчин, поступающих на магистратуру и аспирантуру в 2024 году

В 2024 году в Украине наблюдается значительное увеличение количества мужчин, которые регистрируются на вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

"В этом году количество зарегистрированных уже превысило 200 тысяч с огромным количеством мужчин старшего возраста, которые, очевидно, имеют свои причины регистрироваться и желать вступить на образовательные программы", – отметил он.

По словам заместителя министра образования, обычно на такие экзамены регистрируется 110-120 тысяч человек. В связи с этой ситуацией, Минобразования планирует ужесточить требования к вступительным экзаменам.

"Мы хотим, чтобы лица, которые хотят учиться, действительно имели право учиться... Но образование не должно быть средством избежания конституционной обязанности, поэтому будет достаточно жесткая система отбора", – подчеркнул Винницкий.