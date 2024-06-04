Они необходимы для получения профессионального предвысшего образования. Что должны знать будущие студенты колледжей об этом конкурсе, читайте дальше.

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Как оценивают результаты творческого конкурса

Результат творческого конкурса оценивают по шкале, определенной правилами приема соответствующего учебного заведения.

Творческие конкурсы в 2024 году будут проходить в рамках одного тура.

По результатам творческого конкурса выставят положительную оценку по шкале 100 – 200 (с шагом в один балл) или примут решение о негативной оценке поступающего ("неудовлетворительно").

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Какие специальности "требуют" прохождения творческого конкурса

Творческий конкурс как вступительный экзамен нужен абитуриентам, которые имеют базовое общее среднее образование и полное общее (профильное) среднее образование при поступлении на такие специальности:

  • Физическая культура и спорт;
  • Среднее образование (физическая культура, изобразительное искусство, музыкальное искусство);
  • Аудиовизуальное искусство и производство;
  • Дизайн (графический дизайн, дизайн одежды (обуви), парикмахерское искусство и декоративная косметика, дизайн среды, промышленный дизайн);
  • Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация реставрация;
  • Хореография;
  • Музыкальное искусство;
  • Сценическое искусство;
  • Архитектура и градостроительство;
  • Стоматология.

Более подробную информацию можно найти в Условиях приема на обучение в учреждения профессионального предвысшего образования.