Они необходимы для получения профессионального предвысшего образования. Что должны знать будущие студенты колледжей об этом конкурсе, читайте дальше.
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Как оценивают результаты творческого конкурса
Результат творческого конкурса оценивают по шкале, определенной правилами приема соответствующего учебного заведения.
Творческие конкурсы в 2024 году будут проходить в рамках одного тура.
По результатам творческого конкурса выставят положительную оценку по шкале 100 – 200 (с шагом в один балл) или примут решение о негативной оценке поступающего ("неудовлетворительно").
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Какие специальности "требуют" прохождения творческого конкурса
Творческий конкурс как вступительный экзамен нужен абитуриентам, которые имеют базовое общее среднее образование и полное общее (профильное) среднее образование при поступлении на такие специальности:
- Физическая культура и спорт;
- Среднее образование (физическая культура, изобразительное искусство, музыкальное искусство);
- Аудиовизуальное искусство и производство;
- Дизайн (графический дизайн, дизайн одежды (обуви), парикмахерское искусство и декоративная косметика, дизайн среды, промышленный дизайн);
- Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация реставрация;
- Хореография;
- Музыкальное искусство;
- Сценическое искусство;
- Архитектура и градостроительство;
- Стоматология.
Более подробную информацию можно найти в Условиях приема на обучение в учреждения профессионального предвысшего образования.