Соответствующие изменения согласованы приказом Министерства образования и науки Украины. Документ официально вступил в силу.

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Поступающим не засчитают сертификат по иностранному языку

Так, теперь сертификаты тестов TOEFL, или International English Language Testing System, или Cambridge English Language Assessment по английскому языку, TestDaF по немецкому языку, DELF или DALF по французскому языку не будут засчитывать вместо результатов вступительных экзаменов.

Зато для допуска к поступлению на обучение для получения степени доктора философии / доктора искусства, в этом году абитуриенту обязательно надо предоставить результаты единого вступительного экзамена.

Он будет состоять из двух частей:

тест по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому, испанскому по выбору поступающего);

ТЗНК (тест общих учебных компетентностей).

За блок по иностранному языку участник ЕВИ, который планирует поступать в аспирантуру, должен набрать не менее 130 баллов (9 тестовых баллов).

За блок ТЗНК поступающий в аспирантуру должен набрать минимум 5 тестовых баллов, чтобы преодолеть "пороговый" балл и получить возможность участвовать в дальнейшей вступительной кампании.

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Завершается регистрация на вступительные экзамены в аспирантуру