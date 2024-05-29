Відповідні зміни погоджені наказом Міністерства освіти і науки України. Документ офіційно набув чинності.

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Вступникам не зарахують сертифікат з іноземної мови

Так, тепер сертифікати тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або Cambridge English Language Assessment з англійської мови, TestDaF з німецької мови, DELF або DALF з французької мови не зараховуватимуть замість результатів вступних іспитів.

Натомість для допуску до вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва, цьогоріч вступнику обов'язково треба надати результати єдиного вступного іспиту.

Він складатиметься з двох частин:

тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника);

ТЗНК (тест загальних навчальних компетентностей).

За блок з іноземної мови учасник ЄВІ, який планує вступати в аспірантуру, має набрати не менше ніж 130 балів (9 тестових балів).

За блок ТЗНК вступник в аспірантуру має набрати мінімум 5 тестових балів, щоб подолати "пороговий" бал і отримати можливість брати участь у подальшій вступній кампанії.

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Завершується реєстрація на вступні іспити в аспірантуру