Вони необхідні для здобуття фахової передвищої освіти. Що мають знати майбутні студенти коледжів про цей конкурс, читайте далі.

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Як оцінюють результати творчого конкурсу

Результат творчого конкурсу оцінюють за шкалою, визначеною правилами прийому відповідного закладу освіти.

Творчі конкурси у 2024 році відбуватимуться у межах одного туру.

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За результатами творчого конкурсу виставлять позитивну оцінку за шкалою 100 – 200 (з кроком в один бал) або ухвалять рішення про негативну оцінку вступника ("незадовільно").

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Які спеціальності "вимагають" проходження творчого конкурсу

Творчий конкурс як вступне випробування потрібний абітурієнтам, які мають базову загальну середню освіту та повну загальну (профільну) середню освіту при вступі на такі спеціальності:

Фізична культура і спорт;

Середня освіта (фізична культура, образотворче мистецтво, музичне мистецтво);

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво;

Дизайн (графічний дизайн, дизайн одягу (взуття), перукарське мистецтво та декоративна косметика, дизайн середовища, промисловий дизайн);

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;

Хореографія;

Музичне мистецтво;

Сценічне мистецтво;

Архітектура та містобудування;

Стоматологія.

Детальнішу інформацію можна знайти в Умовах прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти.