Об этом в эфире национального телемарафона рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

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Что говорят в МОН о количестве мужчин-поступающих

Чиновник отметил, что такая ситуация является несколько тревожной, ведь вступительные экзамены для магистратуры и аспирантуры в этом году едины.

Объединенный вступительный экзамен, на который в этом году рекордное количество человек... В этом году уже превысило 200 тысяч с огромным количеством мужчин старшего возраста, которые, очевидно, имеют свои причины регистрироваться и желать поступить в образовательные программы,

– заявил Винницкий.

Он отметил, что обычно на такие экзамены регистрируется преимущественно 110 – 120 тысяч человек.

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Минобразования будет реагировать на эту ситуацию

Минобразования Украины со своей стороны будет реагировать на такую ситуацию, отметил заместитель главы ведомства.

Этот экзамен будет достаточно жесткий в этом году. Мы хотим, чтобы лица, которые хотят учиться, действительно имели право учиться... Но образование не должно быть средством избежания конституционной обязанности, поэтому будет достаточно жесткая система отбора,

– акцентировал чиновник.

Отметим, что, соответствии с новым законом о мобилизации, студенты дневной или дуальной формы, которые получают профессиональное, профессионально-техническое, предвысшее или высшее образование, имеют право на отсрочку от мобилизации. Это же касается докторантов, аспирантов и интернов. При этом важно, чтобы лицо получало каждый уровень образования последовательно.