Теперь для ее получения надо, чтобы уровень образования, который получает студент, был выше ранее полученного. Правило не касается только аспирантов, которые получают образование за средства физических или юридических лиц на условиях контракта.

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Как подтвердить уровень образования, который получаешь

Юрист Дмитрий Дончак объяснил, как доказать, что лицо получает уровень образования, что выше ранее полученного в последовательности, определенной статьей 10 Закона Украины "Об образовании".

Он говорит, что, к сожалению, такой алгоритм новым законом не определен.

То есть непонятно – или сам военнообязанный должен предоставлять такие доказательства, или в ТЦК должны проверить ваши предыдущие образования,

– отметил юрист.

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Как самостоятельно проверить наличие дипломов

При этом можно самостоятельно проверить свои дипломы в базе ЕГЭБО (единая государственная электронная база по вопросам образования) по ссылке.

В этой базе можно ввести свои ФИО, тип документа, номер документа и получить заключение о его действительности. Но вы не можете там ввести свои ФИО и просмотреть все свои документы об образовании (хотя теоретически это возможно). Поэтому пока доказательством является предоставление вами копий и оригиналов документов о предыдущем образовании,

– сообщил Дончак.

И добавил: возможно, военкоматы будут подключены к этой базе и смогут самостоятельно проверять, какое образование уже получил военнообязанный.

Пока нет дополнительных разъяснений, юрист посоветовал при подаче документов в ТЦК предоставить дипломы и справки из ЕГЭБО о действительности этих дипломов.