Так, Порядок проведения призыва граждан на службу по мобилизации на особый период предусматривает получение справки о соискателе образования по данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО), определенной в Приложении 9. Такую справку и будут формировать в ЕГЭБО.

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Где студент может получить справку для ТЦК

Для получения справки соискатель образования должен обратиться в учебное заведение, в котором учится. А уже заведение будет формировать справки в ЕГЭБО и выдавать их студентам дневной (дуальной) формы обучения.

Сейчас идет работа над доработкой программного обеспечения ЕГЭБО для создания возможности учебным заведениям формировать такие справки, отмечают в МОН.

О реализации этой функции и алгоритм получения справки Минобразования Украины сообщит отдельно в ближайшее время.

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