Так, Порядок проведения призыва граждан на службу по мобилизации на особый период предусматривает получение справки о соискателе образования по данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО), определенной в Приложении 9. Такую справку и будут формировать в ЕГЭБО.
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Где студент может получить справку для ТЦК
Для получения справки соискатель образования должен обратиться в учебное заведение, в котором учится. А уже заведение будет формировать справки в ЕГЭБО и выдавать их студентам дневной (дуальной) формы обучения.
Сейчас идет работа над доработкой программного обеспечения ЕГЭБО для создания возможности учебным заведениям формировать такие справки, отмечают в МОН.
О реализации этой функции и алгоритм получения справки Минобразования Украины сообщит отдельно в ближайшее время.
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Студенты должны пройти военную подготовку
- В Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.
- С 18 мая действуют новые правила для студентов дневной или дуальной формы обучения.
- Студенты имеют право на отсрочку, однако должны пройти базовую военную подготовку, которая длится 3 месяца.
- Не подпадают под мобилизацию и имеют отсрочку студенты учебных заведений, которые получают образование высшего уровня, чем ранее полученный.
- Базовая военная подготовка должна начаться с 1 сентября 2025 года.