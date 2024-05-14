Базовая военная подготовка или опыт службы в рядах Сил обороны станет обязательной нормой для чиновников. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона, сообщает 24 Канал.
С чем связано такое нововведение для чиновников
По словам Лазуткина, базовая военная подготовка или опыт службы в рядах Сил обороны действительно станет обязательной нормой.
Это, очевидно, логическая норма, которая вводится с 1 сентября 2025 года. Не сейчас, не с 18 мая. Она позволит отбирать на государственную службу мотивированных и проукраинских работников. Это будет свидетельством того, что на госслужбу должны трудоустраиваться люди, которые или готовы защищать страну, или уже имеют такой опыт,
– добавил спикер.
Что известно о введении базовой военной подготовки
- Новый закон о мобилизации уже не предусматривает призыва на службу в ВСУ. Вместо этого введут базовую военную службу и базовую общевойсковую подготовкуазовую общевойсковую подготовку.
- Базовая военная служба будет действовать с 1 сентября 2025 года для всех мужчин от 18 до 25 лет. Они могут выбрать период ее прохождения до 24-летнего возраста. В мирное время это продлится до пяти месяцев, во время военного положения – до трех.
- Базовую общевойсковую подготовку будут проходить для получения военной специальности в военных и учебных заведениях. Ее включат в учебные планы вузов как отдельную учебную дисциплину.
- Военнообязанные до 25 лет, которые прошли БЗВП или базовую военную службу, будут иметь отсрочку, и призвать их можно будет только с согласия.
- От прохождения подготовки освобождаются: непригодные по состоянию здоровья; те, кто проходили службу в других государствах; те, кто уже служили.