Базова військова підготовка або досвід служби в лавах Сил оборони стане обов'язковою нормою для чиновників. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.
З чим пов'язане таке нововведення для чиновників
За словами Лазуткіна, базова військова підготовка чи досвід служби в лавах Сил оборони дійсно стане обов'язковою нормою.
Це, вочевидь, логічна норма, яка вводиться з 1 вересня 2025 року. Не зараз, не з 18 травня. Вона дозволить відбирати на державну службу вмотивованих та проукраїнських працівників. Це буде свідченням того, що на держслужбу мають працевлаштовуватись люди, які або готові захищати країну, або вже мають такий досвід,
– додав речник.
Що відомо про запровадження базової військової підготовки
- Новий закон про мобілізацію вже не передбачає призову на службу в ЗСУ. Натомість запровадять базову військову службу та базову загальновійськову підготовку.
- Базова військова служба діятиме з 1 вересня 2025 року для всіх чоловіків від 18 до 25 років. Вони можуть вибрати період її проходження до 24-річного віку. В мирний час це триватиме до пʼяти місяців, під час воєнного стану – до трьох.
- Базову загальновійськову підготовку проходитимуть для отримання військової спеціальності у військових і навчальних закладах. Її включать до навчальних планів вишів як окрему навчальну дисципліну.
- Військовозобов'язані до 25 років, які пройшли БЗВП чи базову військову службу, матимуть відстрочку, і призвати їх можна буде тільки за згодою.
- Від проходження підготовки звільняються: непридатні за станом здоров'я; ті, хто проходили службу в інших державах; ті, хто вже служили.