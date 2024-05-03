За законом, замість строкової служби для громадян України запроваджується базова загальна військова підготовка (БЗВП).

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Базова загальновійськова підготовка

Підготовка проводиться у вищих навчальних закладах, військових навчальних підрозділах, навчальних частинах ЗСУ та інших військових формуваннях. До проведення підготовки залучатимуться громадські організації та об'єднання, включно з ветеранами війни.

Базова військова підготовка також буде включена до навчальних планів як окрема дисципліна. Її проходження є обов'язковим для чоловіків, водночас жінки можуть долучитись добровільно.

Від проходження підготовки звільняються:

непридатні за станом здоров'я;

ті, хто проходили службу в інших державах;

ті, хто вже служили.

Громадяни, що не атестовані для для присвоєння офіцерського звання та не проходили службу або підготовку, направляються на базову службу з урахуванням здобутого фаху,

– додають у Міноборони.

Базова військова служба

На базову військову службу відправляються чоловіки 18 – 25 років, придатні за станом здоров'я. При цьому, усі зможуть самостійно обрати рік, коли будуть її проходити. Процес направлення включає медичний огляд, професійно-психологічний відбір, засідання комісії, прибуття за повісткою до територіального центру для відправлення на навчання.

Неявка без поважних причин тягне за собою встановлену законом відповідальність. Поважними причинами є стихійні лиха, хвороба, смерть близьких.

Строки військової служби

Термін проведення базової військової служби під час воєнного стану – три місяці. З них місяць проходитиме базова загальновійськова підготовка і два місяці – фахова підготовка.

У мирний час служба триватиме п’ять місяців (три загальновійськової підготовки і два – фахової).

Водночас військова служба за призовом під час мобілізації триватиме до завершення особливого періоду.

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Військово-транспортний обов'язок в Україні

Закон про мобілізацію також передбачає вилучення в українців автомобілів на потреби армії. Військово-транспортний обов'язок поширюється на державні органи, місцеве самоврядування, підприємства та громадян-власників транспорту.

Окрім звичайних автомобілів, для ЗСУ можуть забрати трактори, самохідні шасі, сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарську техніку. Якщо громадянин має лише один автомобіль, його не можуть вилучити на потреби ЗСУ.