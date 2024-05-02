Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Якщо громадянин хоче уточнити свої дані за законом, то він це може зробити після набрання чинності законом. Але ніхто не забороняє звернутися зараз. Бо оновлення даних – це обов'язок кожного військовозобов'язаного,

– пояснив він.

Зверніть увагу! Закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня 2024 року. Міноборони України опублікувало основні зміни, яких варто чекати українцям.

Оновлення даних для військовозобов'язаних

Істомін наголосив, що якщо військовозобов'язаний оновить дані зараз, то потім вже не буде потреби з'являтися у військкоматі.

Є закон України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Там є перелік персональних даних. Якщо громадянин оновив всі дані, які там є, і нічого не змінилося, це можуть бути дані хоч за 2022 рік, але вони актуальні, то оновлення вони не потребують,

– додав Роман Істомін.

Також важливо, що після оновлення даних теж доведеться пройти лікарську комісію. Придатність до служби встановлюють ВЛК, до складу яких входять цивільні лікарі, які не мають жодного стосунку до ТЦК та СП. Водночас інформація про придатність, яку й визначає ВЛК, є одним з пунктів військово-облікових даних.

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