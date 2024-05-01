На тлі сучасних викликів та довжелезних черг біля ТЦК Міноборони готується впровадити електронну чергу для зручності військовозобов'язаних. Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко констатувала, що команда відомства активно працює над цим питанням.
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Від реальних черг до цифровізації
Водночас Черногоренко зазначила, що новий сервіс дозволить військовозобов'язаним оновлювати свої дані без необхідності відвідування ТЦК. Це стане можливим завдяки електронному кабінету військовозобов'язаного, запуск якого заплановано на 18 травня.
Я думаю, що найближчим часом зможемо розгорнути електронну чергу для відвідування ТЦК та СП. Думаю, що зробимо це достатньо швидко. Команда Міністерства оборони вже працює над цим. Інструмент, який вже розгорнутий, зможе стати доступним найближчим часом… Далі проведемо консультації з ТЦК та СП і зможемо це організувати,
– наголосила посадовиця.
Заступниця міністра акцентувала, що впровадження електронної черги є відповіддю на виклики, пов'язані зі схваленням мобілізаційного закону. Документ зобов'язує військовозобов'язаних оновити свої дані найближчим часом, що спричинило збільшення потреби у відвідуванні ТЦК.
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Ширший контекст
- Не так давно, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила закон, що вносить зміни до процесу мобілізації. Ініціативу підтримали переважно депутати від фракції "Слуга народу". Згодом документ підписав президент України Володимир Зеленський.
- Згідно з новим законом чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані у військкоматі або через електронний кабінет протягом 60 днів після набуття чинності документа (після 18 травня). Вони також зобов'язані носити з собою військово-облікові документи.
- Новий закон, з-поміж іншого, передбачає перехід поліцейських на загальний військовий облік, але забезпечує їх 100% бронюванням від мобілізації. Це правило також стосується працівників державних органів, НАБУ, ДБР, прокуратури, судів, БЕБ та ДСНС.