Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Если гражданин хочет уточнить свои данные по закону, то он это может сделать после вступления в силу закона. Но никто не запрещает обратиться сейчас. Потому что обновление данных – это обязанность каждого военнообязанного,

– пояснил он.

Обратите внимание! Закон о мобилизации вступит в силу 18 мая 2024 года. Минобороны Украины опубликовало основные изменения, которых стоит ждать украинцам.

Обновление данных для военнообязанных

Истомин отметил, что если военнообязанный обновит данные сейчас, то потом уже не будет необходимости появляться в военкомате.

Есть закон Украины о едином государственном реестре военнообязанных. Там есть перечень персональных данных. Если гражданин обновил все данные, которые там есть, и ничего не изменилось, это могут быть данные хоть за 2022 год, но они актуальны, то в обновлении они не нуждаются,

– добавил Роман Истомин.

Также важно, что после обновления данных тоже придется пройти врачебную комиссию. Пригодность к службе устанавливают ВВК, в состав которых входят гражданские врачи, которые не имеют никакого отношения к ТЦК и СП. В то же время информация о пригодности, которую и определяет ВЛК, является одним из пунктов военно-учетных данных.

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