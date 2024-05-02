Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Если гражданин хочет уточнить свои данные по закону, то он это может сделать после вступления в силу закона. Но никто не запрещает обратиться сейчас. Потому что обновление данных – это обязанность каждого военнообязанного,
– пояснил он.
Обновление данных для военнообязанных
Истомин отметил, что если военнообязанный обновит данные сейчас, то потом уже не будет необходимости появляться в военкомате.
Есть закон Украины о едином государственном реестре военнообязанных. Там есть перечень персональных данных. Если гражданин обновил все данные, которые там есть, и ничего не изменилось, это могут быть данные хоть за 2022 год, но они актуальны, то в обновлении они не нуждаются,
– добавил Роман Истомин.
Также важно, что после обновления данных тоже придется пройти врачебную комиссию. Пригодность к службе устанавливают ВВК, в состав которых входят гражданские врачи, которые не имеют никакого отношения к ТЦК и СП. В то же время информация о пригодности, которую и определяет ВЛК, является одним из пунктов военно-учетных данных.
Минобороны анонсировало электронную очередь в ТЦК
- Министерство обороны Украины анонсировало введение "электронной записи" для тех граждан, которые хотят воспользоваться услугами территориальных центров комплектования. Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко констатировала, что команда ведомства активно работает над этим вопросом.
- Новый сервис позволит военнообязанным обновлять свои данные без необходимости посещения ТЦК. Это станет возможным благодаря электронному кабинету военнообязанного, запуск которого запланирован на 18 мая.
- Внедрение электронной очереди является ответом на вызовы, связанные с принятием мобилизационного закона. Документ обязывает военнообязанных обновить свои данные в ближайшее время, что повлекло увеличение потребности в посещении ТЦК.