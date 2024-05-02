Подробную информацию о льготах, защите и мотивации опубликовало Министерство обороны Украины. Важно, что часть пунктов касаются не только военнослужащих, но и их семей.

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Льготы при заключении первого контракта

Право на компенсацию 50% первого взноса по ипотечному кредиту.

Дополнительная компенсация 100 тысяч гривен после первого года службы и еще 100 тысяч гривен после второго.

В Минобороны отмечают, что компенсация предоставляется один раз, а детали будет определять Кабмин.

Отсутствие штрафных санкций, пени и процентов за кредиты

Отсутствие штрафных санкций для военнослужащих, пени и процентов за кредиты для военнослужащих и их семей во время особого периода, кроме кредитов на жилье и авто.

Право на сертификат в размере 150 тысяч гривен на покупку транспортного средства при заключении контракта, предоставляется один раз в первые три месяца контракта.

Вознаграждения военнослужащим во время военного положения или особого периода

Дополнительное вознаграждение на условиях и в размерах, которые устанавливает Кабинет Министров Украины.

Вознаграждение за уничтоженную или захваченную военную технику противника от 4 до 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Гарантированный отпуск военнослужащим

30 дней, из которых одна часть не может быть меньше 15 дней.

До 15 дней в год за уничтоженную технику.

90 дней после освобождения из плена с сохранением ежемесячного денежного обеспечения по последнему месту службы (в случае, если не увольняется).

Гарантированное сохранение места на службе и продление срока контракта военнослужащим в отпуске

Для ухода за ребенком до 3 лет или до 6 лет по медицинскому заключению.

Также военнослужащие получают возмещение фактических расходов в командировках в Украине и за рубежом на время военного положения или особого периода. В частности это касается проживания, транспорта, питания и других личных потребностей (суточные).

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