В Украине продолжает действовать военное положение, которое объявляется на 90 дней и продолжается. Очередной период завершается 13 мая 2024 года и будет обязательно пролонгирован парламентом, поскольку до окончания войны еще очень далеко.

Май 2024 года станет особым месяцем, ведь 18 мая должны вступить в силу изменения, предусмотренные новым законом о мобилизации. Таким образом, у военнослужащих остается всего несколько дней, чтобы мобилизоваться в ряды Сил обороны по старым правилам. Как будет происходить мобилизация в мае – читайте в материале 24 Канала.

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Мобилизация по старым правилам: что надо знать

Поскольку президент Зеленский еще в начале апреля 2024 года подписал закон о снижении призывного возраста, теперь мобилизуют не с 27 лет, а с 25. При этом верхняя возрастная граница – в 60 лет – остается прежней.

Основанием для мобилизации в мае 2024 года также является повестка. После вручения повестки необходимо обязательно прибыть в ТЦК и СП. Там необходимо предоставить военным чиновникам собственные персональные данные.

Повестка вручается лично военнообязанному, а тот должен поставить подпись о ее получении. В случае отказа составляется акт об отказе от получения повестки.

Мужчины в возрасте 18 – 60 лет не могут быть призваны, если получили отсрочку от мобилизации или имеют бронь. Отсрочку необходимо подтвердить в ТЦК и СП.



Также по повестке от ТЦК и СП военнообязанные проходят военно-врачебную комиссию (ВВК), которая устанавливает, является ли лицо пригодным к военной службе по состоянию здоровья и может ли быть мобилизовано. Предоставление брони также осуществляется после прохождения ВВК.

Военнообязанный имеет право предоставить ВВК документы о хронических заболеваниях или таких, которые негативно влияют на текущее состояние здоровья.

Постановления ВВК имеют ограниченный срок действия (6 – 12 месяцев), при этом на ВВК могут отправлять повторно по решению руководителя ТЦК и СП.

Если ВВК определяет лицо годным к службе, его могут мобилизовать. Для этого ему вручается лично мобилизационное распоряжение с необходимыми реквизитами.

"Дистанционные" варианты не предусмотрены законом. На основании мобилизационного распоряжения мобилизованных отправляют в учебные центры, где они проходят подготовку (длится 1 – 3 месяца), а потом уже в воинские части и подразделения. Допускать мобилизованных без военного опыта на передовую запрещено.

Кто подлежит всеобщей мобилизации в мае 2024 года в обязательном порядке:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья, если они имеют военный опыт;

мужчины в возрасте 25 – 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья, если они не имеют опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты и исключены с воинского учета, однако признаны годными на основании решений ВВК.

Кто может быть добровольно мобилизован в мае 2024 года:

призывники в возрасте 18 – 25 лет, которые ранее не проходили срочную службу, – на службу по контракту;

люди с инвалидностью, а также те, кто получил право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам, будут служить по месту жительства;

женщины в возрасте до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья.

Новый закон о мобилизации: главное

С 18 мая 2024 года вступают в действие новые правила, которые предусматривают существенные изменения в процессе мобилизации. В частности, отменяется срочная служба. Вместо нее мужчины 18 – 25 лет должны пройти базовую военную подготовку, для женщин подготовка является добровольной.

Военнообязанные до 25 лет, которые прошли базовую военную службу или подготовку, могут мобилизоваться только по собственному желанию.

Все мужчины до 25 лет смогут один раз выбрать год службы до достижения ими 24-летнего возраста. Срок службы в мирное время – до 5 месяцев, во время военного положения – до 3 месяцев. Она начинается с 1 сентября 2025 года.

Новые изменения касаются определения уровня пригодности к военной службе. Так, больше не будет "ограниченно годных" (соответствующий закон вступает в силу уже 4 мая 2024 года), а военнообязанные, которые имели этот статус, должны будут повторно пройти ВВК.

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Вообще, после законодательных изменений работы у врачей очевидно станет больше. По результатам ВВК будет определено, пригодны ли бывшие "ограниченно годные" к военной службе; если да – они получают вердикт, в каких родах войск могут служить и какие задачи выполнять.

Стоит понимать, что Силам обороны нужны не только штурмовики и морпехи, в армии есть немало других профессий и специальностей – именно их заполнят те, кто ранее имел юридически закрепленные ограничения; таким образом люди с ограничениями присоединятся к защите страны.

Все бывшие "ограниченно годные" должны пройти повторную ВВК в течение 9 месяцев (старт отсчета – с 18 мая 2024 года).

По итогам осмотра их должны разделить на 4 категории.

Какие это категории:

полностью годные;

пригодны к службе в высшем военном учебном заведении (ВВУЗ), ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в ДШВ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.д;

пригодны по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВВУЗ);

пригодные для выполнения специфических задач.

При этом нормативно-правовой базы этого процесса еще нет (ожидается, что она будет внедрена в следующие 3 месяца).

Планируется ли мобилизация женщин Мобилизация женщин в Украине не проводится, даже тех, которые находятся на воинском учете. Однако украинские женщины могут добровольно вступить в ряды Сил обороны.



Этим правом воспользовались уже тысячи женщин, и они сейчас несут боевую вахту на всех фронтах, имеют разные специальности и выполняют различные боевые задачи.

Уточнение данных

Еще одним важным следствием принятия новой нормативной базы по мобилизации стало желание государства наконец навести порядок в деле учета военнообязанных.

Отныне лица, которые стоят на воинском учете, и лица, которые подлежат взятию на него, то есть мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, в течение 60 дней со дня объявления мобилизации должны уточнить личные данные. Более того, обязанность за обновление и актуализацию данных возлагается на мужчин призывного возраста, то есть они должны самостоятельно обновить данные, а не ожидать повестку.

Какие это данные

адрес проживания;

номера телефонов;

адрес электронной почты;

другие персональные данные.

Где можно уточнить личные данные

Мужчины, которые находятся в Украине, могут уточнить свои данные в:

ТЦК и СП;

центре предоставления административных услуг;

через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.

Военнообязанные, которые находятся за рубежом, могут уточнить свои данные:

через официальный электронный адрес или официальный номер телефона ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете;

через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, если создали такой.

Важно! Регистрация электронного кабинета призывника, военнообязанного и резервиста не является обязанностью, согласно нормам нового закона о мобилизации.

Привет от МИД и нужно ли бояться депортаций

Украинцев, которые сейчас находятся за рубежом, 23 апреля ждал сюрприз. Консульства и ГП "Документ", которые занимались выдачей паспортов и других документов, временно приостановили это делать до 18 мая (то есть вступления в действие закона о мобилизации).

Официальное разъяснение МИД говорит, что мужчины призывного возраста, которые уточнили свои данные в соответствии с требованиями законодательства, смогут подать заявления на получение консульских услуг, получить свой слот в электронной очереди и попасть на прием в консульство.

При этом механизм обновления и проверки военно-учетных данных для мужчин призывного возраста, временно находящихся за рубежом, пока определяется среди доступных вариантов и согласовывается причастными государственными органами. Как только эта межведомственная работа будет завершена, дипломатические учреждения и МИД обнародуют дополнительные подробные разъяснения.

Важно понимать, что силой никто возвращать украинцев для прохождения военной службы в Украине не собирается. Хотя о возможности такого варианта уже заявил, например, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Но это не более чем популизм, ведь не существует механизма депортации людей во время военного положения из других стран ни в украинском законодательстве, ни в законодательстве стран ЕС.

Повестки и ограничения прав "уклонистов"

Пока будет продолжаться мобилизация, граждане в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военный билет или удостоверение военнообязанного.

Новый закон модернизирует процесс вручения повесток. Представитель ТЦК и СП или полицейский во время проверки документов должны фиксировать это на фото или видео. Однако эта норма вступит в силу через 3 месяца после опубликования закона.



Таким образом, в мае 2024 года эти новации еще не будут применяться.

При вручении повестки мужчина имеет право требовать от представителей ТЦК и СП назвать их фамилии, имена и отчества, должность, предъявить служебные удостоверения, а те, соответственно, обязаны это сделать. В повестке обязательно должны быть прописаны цель вызова, место, день и время явки военнообязанного в ТЦК.

В ТЦК и СП на основании повестки можно не прибыть только по уважительным причинам (смерть близкого родственника, стихийное бедствие, болезнь, условия войны, например ракетный обстрел). Этому должно быть документальное свидетельство. В течение 3 суток со дня, когда вы должны были прибыть в ТЦК и СП (и не прибыли), надо прийти и объяснить причину отсутствия, а в течение 7 дней прибыть в ТЦК и СП с целью, указанной в повестке.

В противном случае ТЦК и СП обращается в полицию с просьбой доставить потенциального "уклониста". Есть более мягкий вариант – заказное письмо с просьбой прийти самостоятельно. Днем вручения требования считается время, когда подписали получение письма или отказ от его получения. Если же в течение 10 дней после вручения требования человек не пришел, тогда ТЦК и СП (в течение 30 дней) может обращаться в суд с просьбой ограничить призывника в праве управления транспортным средством. Далее суд в течение 5 дней должен решить вопрос, открывать ли производство, а дальше (снова в течение 30 дней) принять решение по делу. Решение могут принять без присутствия призывника.

При этом на ТЦК и СП возлагается задача доказать суду, что призывнику была законно и правильно вручена повестка, он не пришел, а полиция не смогла доставить его в ТЦК и СП. Ограничения накладываются до момента прибытия в ТЦК и СП. Апелляцию можно подать в течение 15 дней со дня постановления.

Суд не может принять решение, если управление транспортным средством является источником дохода для человека либо если человек имеет инвалидность I или II группы или ребенка с такой инвалидностью.

Исходя из этого можно прогнозировать, что горячие дни с 18 мая 2024 года начнутся не только у врачей на ВВК, но и у судей и полиции.

Кто имеет право на отсрочку с 18 мая 2024 года

Право на отсрочку имеют:

забронированные мужчины,

люди с инвалидностью и непригодные к военной службе по заключению ВВК на 6 – 12 месяцев;

лица, на содержании которых находятся 3 и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов;

лица, которые имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы; а также когда человек самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка осуществлена на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины;

лица, которые являются опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет и воспитывают его;

лица, которые являются опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями ребенка, больного тяжелыми болезнями, и воспитывают его;

лица, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

усыновители, на содержании которых находится ребенок (дети), который (которые) до момента усыновления был (были) ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детьми), лишенным (лишенными) родительской опеки, в возрасте до 18 лет; опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится ребенок-сирота (дети-сироты) или ребенок (дети), лишенный (лишенные) родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или своими отцом или матерью (отцом или матерью жены (мужа)), нуждающимися в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии и не имеющими других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять такой уход;

опекуны недееспособных;

лица, которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

лица, имеющие одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы либо одного из родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других людей, которые не являются военнообязанными и по закону обязаны содержать этих родителей;

лица, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу;

руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

народные депутаты, судьи, уполномоченные по правам человека, глава и другие члены Счетной палаты, работники органов военного управления (Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Управления государственной охраны Украины, аппарата Министерства внутренних дел Украины; дипломатические служащие, которые занимают дипломатические должности, работники Министерства иностранных дел Украины, а также лица, которые имеют дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, и эксперты учреждений экспертной службы МВД), государственные служащие из определенного законом перечня.

Кто не подлежит мобилизации