В Украине продолжает действовать военное положение, которое объявляется на 90 дней и продолжается. Очередной период завершается 13 мая 2024 года и будет обязательно пролонгирован парламентом, поскольку до окончания войны еще очень далеко.
Май 2024 года станет особым месяцем, ведь 18 мая должны вступить в силу изменения, предусмотренные новым законом о мобилизации. Таким образом, у военнослужащих остается всего несколько дней, чтобы мобилизоваться в ряды Сил обороны по старым правилам. Как будет происходить мобилизация в мае – читайте в материале 24 Канала.
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Мобилизация по старым правилам: что надо знать
Поскольку президент Зеленский еще в начале апреля 2024 года подписал закон о снижении призывного возраста, теперь мобилизуют не с 27 лет, а с 25. При этом верхняя возрастная граница – в 60 лет – остается прежней.
- Основанием для мобилизации в мае 2024 года также является повестка. После вручения повестки необходимо обязательно прибыть в ТЦК и СП. Там необходимо предоставить военным чиновникам собственные персональные данные.
- Повестка вручается лично военнообязанному, а тот должен поставить подпись о ее получении. В случае отказа составляется акт об отказе от получения повестки.
Военнообязанный имеет право предоставить ВВК документы о хронических заболеваниях или таких, которые негативно влияют на текущее состояние здоровья.
Постановления ВВК имеют ограниченный срок действия (6 – 12 месяцев), при этом на ВВК могут отправлять повторно по решению руководителя ТЦК и СП.
Если ВВК определяет лицо годным к службе, его могут мобилизовать. Для этого ему вручается лично мобилизационное распоряжение с необходимыми реквизитами.
"Дистанционные" варианты не предусмотрены законом. На основании мобилизационного распоряжения мобилизованных отправляют в учебные центры, где они проходят подготовку (длится 1 – 3 месяца), а потом уже в воинские части и подразделения. Допускать мобилизованных без военного опыта на передовую запрещено.
Кто подлежит всеобщей мобилизации в мае 2024 года в обязательном порядке:
- мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья, если они имеют военный опыт;
- мужчины в возрасте 25 – 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья, если они не имеют опыта военной службы;
- мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты и исключены с воинского учета, однако признаны годными на основании решений ВВК.
Кто может быть добровольно мобилизован в мае 2024 года:
- призывники в возрасте 18 – 25 лет, которые ранее не проходили срочную службу, – на службу по контракту;
- люди с инвалидностью, а также те, кто получил право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам, будут служить по месту жительства;
- женщины в возрасте до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья.
Новый закон о мобилизации: главное
С 18 мая 2024 года вступают в действие новые правила, которые предусматривают существенные изменения в процессе мобилизации. В частности, отменяется срочная служба. Вместо нее мужчины 18 – 25 лет должны пройти базовую военную подготовку, для женщин подготовка является добровольной.
Все мужчины до 25 лет смогут один раз выбрать год службы до достижения ими 24-летнего возраста. Срок службы в мирное время – до 5 месяцев, во время военного положения – до 3 месяцев. Она начинается с 1 сентября 2025 года.
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Вообще, после законодательных изменений работы у врачей очевидно станет больше. По результатам ВВК будет определено, пригодны ли бывшие "ограниченно годные" к военной службе; если да – они получают вердикт, в каких родах войск могут служить и какие задачи выполнять.
Стоит понимать, что Силам обороны нужны не только штурмовики и морпехи, в армии есть немало других профессий и специальностей – именно их заполнят те, кто ранее имел юридически закрепленные ограничения; таким образом люди с ограничениями присоединятся к защите страны.
Все бывшие "ограниченно годные" должны пройти повторную ВВК в течение 9 месяцев (старт отсчета – с 18 мая 2024 года).
По итогам осмотра их должны разделить на 4 категории.
Какие это категории:
- полностью годные;
- пригодны к службе в высшем военном учебном заведении (ВВУЗ), ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в ДШВ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.д;
- пригодны по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВВУЗ);
- пригодные для выполнения специфических задач.
При этом нормативно-правовой базы этого процесса еще нет (ожидается, что она будет внедрена в следующие 3 месяца).
Планируется ли мобилизация женщинМобилизация женщин в Украине не проводится, даже тех, которые находятся на воинском учете. Однако украинские женщины могут добровольно вступить в ряды Сил обороны.
Этим правом воспользовались уже тысячи женщин, и они сейчас несут боевую вахту на всех фронтах, имеют разные специальности и выполняют различные боевые задачи.
Уточнение данных
Еще одним важным следствием принятия новой нормативной базы по мобилизации стало желание государства наконец навести порядок в деле учета военнообязанных.
Отныне лица, которые стоят на воинском учете, и лица, которые подлежат взятию на него, то есть мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, в течение 60 дней со дня объявления мобилизации должны уточнить личные данные. Более того, обязанность за обновление и актуализацию данных возлагается на мужчин призывного возраста, то есть они должны самостоятельно обновить данные, а не ожидать повестку.
Какие это данные
- адрес проживания;
- номера телефонов;
- адрес электронной почты;
- другие персональные данные.
Где можно уточнить личные данные
Мужчины, которые находятся в Украине, могут уточнить свои данные в:
- ТЦК и СП;
- центре предоставления административных услуг;
- через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.
Военнообязанные, которые находятся за рубежом, могут уточнить свои данные:
- через официальный электронный адрес или официальный номер телефона ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете;
- через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, если создали такой.
Привет от МИД и нужно ли бояться депортаций
Украинцев, которые сейчас находятся за рубежом, 23 апреля ждал сюрприз. Консульства и ГП "Документ", которые занимались выдачей паспортов и других документов, временно приостановили это делать до 18 мая (то есть вступления в действие закона о мобилизации).
- Официальное разъяснение МИД говорит, что мужчины призывного возраста, которые уточнили свои данные в соответствии с требованиями законодательства, смогут подать заявления на получение консульских услуг, получить свой слот в электронной очереди и попасть на прием в консульство.
- При этом механизм обновления и проверки военно-учетных данных для мужчин призывного возраста, временно находящихся за рубежом, пока определяется среди доступных вариантов и согласовывается причастными государственными органами. Как только эта межведомственная работа будет завершена, дипломатические учреждения и МИД обнародуют дополнительные подробные разъяснения.
Важно понимать, что силой никто возвращать украинцев для прохождения военной службы в Украине не собирается. Хотя о возможности такого варианта уже заявил, например, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Но это не более чем популизм, ведь не существует механизма депортации людей во время военного положения из других стран ни в украинском законодательстве, ни в законодательстве стран ЕС.
Повестки и ограничения прав "уклонистов"
Пока будет продолжаться мобилизация, граждане в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военный билет или удостоверение военнообязанного.
При вручении повестки мужчина имеет право требовать от представителей ТЦК и СП назвать их фамилии, имена и отчества, должность, предъявить служебные удостоверения, а те, соответственно, обязаны это сделать. В повестке обязательно должны быть прописаны цель вызова, место, день и время явки военнообязанного в ТЦК.
В ТЦК и СП на основании повестки можно не прибыть только по уважительным причинам (смерть близкого родственника, стихийное бедствие, болезнь, условия войны, например ракетный обстрел). Этому должно быть документальное свидетельство. В течение 3 суток со дня, когда вы должны были прибыть в ТЦК и СП (и не прибыли), надо прийти и объяснить причину отсутствия, а в течение 7 дней прибыть в ТЦК и СП с целью, указанной в повестке.
В противном случае ТЦК и СП обращается в полицию с просьбой доставить потенциального "уклониста". Есть более мягкий вариант – заказное письмо с просьбой прийти самостоятельно. Днем вручения требования считается время, когда подписали получение письма или отказ от его получения. Если же в течение 10 дней после вручения требования человек не пришел, тогда ТЦК и СП (в течение 30 дней) может обращаться в суд с просьбой ограничить призывника в праве управления транспортным средством. Далее суд в течение 5 дней должен решить вопрос, открывать ли производство, а дальше (снова в течение 30 дней) принять решение по делу. Решение могут принять без присутствия призывника.
При этом на ТЦК и СП возлагается задача доказать суду, что призывнику была законно и правильно вручена повестка, он не пришел, а полиция не смогла доставить его в ТЦК и СП. Ограничения накладываются до момента прибытия в ТЦК и СП. Апелляцию можно подать в течение 15 дней со дня постановления.
Исходя из этого можно прогнозировать, что горячие дни с 18 мая 2024 года начнутся не только у врачей на ВВК, но и у судей и полиции.
Кто имеет право на отсрочку с 18 мая 2024 года
Право на отсрочку имеют:
забронированные мужчины,
люди с инвалидностью и непригодные к военной службе по заключению ВВК на 6 – 12 месяцев;
лица, на содержании которых находятся 3 и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов;
лица, которые имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы; а также когда человек самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка осуществлена на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины;
лица, которые являются опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет и воспитывают его;
лица, которые являются опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями ребенка, больного тяжелыми болезнями, и воспитывают его;
лица, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;
усыновители, на содержании которых находится ребенок (дети), который (которые) до момента усыновления был (были) ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детьми), лишенным (лишенными) родительской опеки, в возрасте до 18 лет; опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится ребенок-сирота (дети-сироты) или ребенок (дети), лишенный (лишенные) родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или своими отцом или матерью (отцом или матерью жены (мужа)), нуждающимися в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии и не имеющими других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять такой уход;
опекуны недееспособных;
лица, которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;
лица, имеющие одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы либо одного из родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других людей, которые не являются военнообязанными и по закону обязаны содержать этих родителей;
лица, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу;
руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;
народные депутаты, судьи, уполномоченные по правам человека, глава и другие члены Счетной палаты, работники органов военного управления (Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Управления государственной охраны Украины, аппарата Министерства внутренних дел Украины; дипломатические служащие, которые занимают дипломатические должности, работники Министерства иностранных дел Украины, а также лица, которые имеют дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, и эксперты учреждений экспертной службы МВД), государственные служащие из определенного законом перечня.
Кто не подлежит мобилизации
- соискатели профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам – на высшем уровне, чем раньше (и аспиранты);
- научные и научно-педагогические работники учебных заведений по основному месту работы на 0,75 ставки;
- лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО или широкомасштабной войны;
- члены семей Героев Небесной сотни;
- члены семей работников предприятий, которые привлекались к обеспечению АТО и погибли или умерли во время АТО;
- освобожденные из плена.