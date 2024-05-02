Детальну інформацію про пільги, захист та мотивацію опублікувало Міністерство оборони України. Важливо, що частина пунктів стосуються не лише військовослужбовців, а й їхніх сімей.

Читайте також Обмеження прав ухилянтів і хто має право на відстрочку: якою буде мобілізація в травні-2024

Пільги при укладанні першого контракту

Право на компенсацію 50% першого внеску за іпотечним кредитом.

Додаткова компенсація 100 тисяч гривень після першого року служби та ще 100 тисяч гривень після другого.

В Міноборони зазначають, що компенсація надається один раз, а деталі визначатиме Кабмін.

Відсутність штрафних санкцій, пені та процентів за кредити

Відсутність штрафних санкцій для військовослужбовців, пені та процентів за кредити для Військовослужбовців та їх сімей під час особливого періоду, крім кредитів на житло та авто.

Право на сертифікат у розмірі 150 тисяч гривень на купівлю транспортного засобу при укладенні контракту, що надається один раз у перші три місяці контракту.

Винагороди військовослужбовцям під час воєнного стану або особливого періоду

Додаткова винагорода на умовах та в розмірах, що встановлює Кабінет Міністрів України.

Винагорода за знищену або захоплену військову техніку противника від 4 до 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Гарантована відпустка військовослужбовцям

30 днів, з яких одна частина не може бути меншою за 15 днів.

До 15 днів на рік за знищену техніку.

90 днів після звільнення з полону із збереженням щомісячного грошового забезпечення за останнім місцем служби (у разі, якщо не звільняється).

Гарантоване збереження місця на службі та продовження строку контракту військовослужбовцям у відпустці

Для догляду за дитиною до 3 років або до 6 років за медичним висновком.

Також військовослужбовці отримують відшкодування фактичних витрат у відрядженнях в Україні та за кордоном на час воєнного стану або особливого періоду. Зокрема це стосується проживання, транспорту, харчування та інших особистих потреб (добові).

Мобілізація в Україні: останні новини