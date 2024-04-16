В законе указано, что военнообязанные до 25 лет, которые прошли базовую военную подготовку или БОВП, получат автоматическую отсрочку от призыва, и их можно будет призвать только с их согласия. Более подробно о том, как будет работать новый закон о мобилизации – читайте в материале 24 Канала.

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Кто освобожден от прохождения БОВП

Базовая общевойсковая подготовка будет проводиться для получения военной специальности военными и учебными заведениями. Этот курс будет включен в учебные планы высших учебных заведений как отдельная учебная дисциплина.

Военнообязанные мужчины до 25 лет, которые успешно прошли БОВП или базовую военную службу, получат отсрочку от призыва, а призвать их можно будет только с их согласия.

Кто освобождается от прохождения БОВП:

призывники, признанные по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

призывники, которые до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

призывники, которые уже проходили военную службу.

Отметим, что лица, которые не прошли базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу, не смогут стать госслужащими, служащими ОМС, прокурорами (кроме прокуроров САП).

Закон о мобилизации: что известно